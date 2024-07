Anwohner berichten von einem Wahnsinnsknall: Im bayerischen Memmingen zerstört eine Explosion ein Haus. Trümmer fliegen Hunderte Meter weit. Ein Jugendlicher stirbt. Nun wird die Ursache gesucht.

red/dpa 27.07.2024 - 15:41 Uhr

Trümmer lagen weithin verstreut: geborstene Dachziegel und Glassplitter in Gärten, auf Dächern von Nachbarhäusern, auf der Straße. Bei der heftigen Explosion in einem Wohnhaus in der bayerischen Stadt Memmingen starb ein 17-Jähriger. Helfer konnte ihn nur noch tot aus dem stark beschädigten direkten Nachbarhaus bergen.