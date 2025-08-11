Tagelang wird ein junger Mann vermisst. An einem Zufluss von Wörnitz und Donau finden die Ermittler persönliche Gegenstände des 18-Jährigen. Jetzt herrscht traurige Gewissheit.
11.08.2025 - 11:02 Uhr
Nach tagelanger Suche nach einem 18-Jährigen an der Donau in Schwaben ist der junge Mann tot gefunden worden. Die Leiche des Vermissten sei am Sonntag entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Nähere Angaben zum Fundort und der mutmaßlichen Todesursache konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht machen.