Nach einem anonymen Hinweis fand die Polizei in Bayern ein elfjähriges Mädchen, das von seinen Eltern täglich in einem kleinen Abstellraum eingeschlossen wurde.

In Vilsbiburg in Bayern haben Eltern ihre elfjährige Tochter nach der Schule täglich in einen Abstellraum geschickt. Die Beamten fanden die Elfjährige nach einem anonymen Hinweis in einem rund vier Quadratmeter großen Fahrradabstellraum eines Hauses, wie die Polizei in Vilsbiburg am späten Dienstag mitteilte. Das Mädchen musste dort täglich nach der Schule bis zu zwei Stunden auf die berufstätigen Eltern warten.

 

Der Abstellraum war mit einem Tisch, Sessel und einem Heizlüfter hergerichtet. Eine Toilette gab es nicht. Eine „dringende Notdurft“ habe die Elfjährige „im Garten des Hauses verrichten“ müssen, erklärte die Polizei.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgart-Zuffenhausen: Mann verliert teure Bratsche – Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Stuttgart-Zuffenhausen Mann verliert teure Bratsche – Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Ein 63-Jähriger hat in einer S-Bahn bei Zuffenhausen seinen Bratschenkoffer samt vier Bögen vergessen. Die Polizei geht inzwischen von einem Diebstahl aus.

Die Beamten brachten das Mädchen am Montag zur Dienststelle. Das Jugendamt wurde eingeschaltet. Der telefonisch verständigte Vater reagierte demnach „ungehalten“. Gegen die Eltern werde ermittelt.