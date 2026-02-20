Das zeigen von der Gewerkschaft zusammengetragene Informationen über Hunderte Betrieben in Bayern - und die Zahl könnte noch höher sein.
20.02.2026 - 14:46 Uhr
Die IG Metall warnt vor einem dramatischen Stellenschwund in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Während bereits laufende oder angekündigte Abbauprogramme zusammen rund 32.000 Jobs kosten, werden in anderen Betrieben nur 3.000 Jobs aufgebaut. Das ergab eine Erhebung der Gewerkschaft auf Basis von Betriebsräten und Unternehmensangaben zu 547 Firmen in Bayern.