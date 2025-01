Ein Mann ruft seine Angehörigen an und teilt ihnen mit, dass er seine Mutter umgebracht hat. Als Beamte am Tatort eintreffen, bietet sich ihnen ein schreckliches Bild.

red/dpa 24.01.2025 - 17:52 Uhr

Ein Mann in Oberbayern hat mutmaßlich seine Mutter und anschließend sich selbst getötet. Wie die Polizei mitteilte, wurden die 86-Jährige und ihr 53 Jahre alter Sohn am Freitag tot in ihrem Wohnhaus in Kochel am See (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) aufgefunden.