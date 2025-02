Mann will sich vor der Tür seiner Ex-Frau anzünden

Ein Mann taucht mit einem Kanister vor dem Wohnhaus der Ex-Frau auf. Als er sich mit Benzin übergießt, greift die Polizei ein.

red/dpa 10.02.2025 - 16:18 Uhr

Ein 58-Jähriger hat in Unterfranken damit gedroht, sich vor dem Wohnhaus seiner Ex-Frau anzuzünden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft übergoss sich der alkoholisierte Mann am Freitag in Miltenberg mit Benzin. Als die Polizisten ihn festnahmen, wurde ein Beamter den Angaben zufolge leicht verletzt.