Der FC Bayern München trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf RB Leipzig. Welche Spieler stehen in der Startelf von Trainer Kompany? Wie beginnt Ole Werner?
11.02.2026 - 09:20 Uhr
Am heutigen Mittwoch, dem 11. Februar 2026, trifft der FC Bayern München im Viertelfinale des DFB-Pokals auf RB Leipzig. Trainer Vincent Kompany hat das Pokalfinale als Ziel ausgerufen. Doch zunächst müssen die Münchner gegen das Team von Trainer Ole Werner bestehen. Welche Spieler schickt Vincent Kompany von Beginn an in das Duell gegen RB Leipzig?