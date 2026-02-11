Der FC Bayern München trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf RB Leipzig. Welche Spieler stehen in der Startelf von Trainer Kompany? Wie beginnt Ole Werner?

Digital Desk: Florian Huth

Am heutigen Mittwoch, dem 11. Februar 2026, trifft der FC Bayern München im Viertelfinale des DFB-Pokals auf RB Leipzig. Trainer Vincent Kompany hat das Pokalfinale als Ziel ausgerufen. Doch zunächst müssen die Münchner gegen das Team von Trainer Ole Werner bestehen. Welche Spieler schickt Vincent Kompany von Beginn an in das Duell gegen RB Leipzig?

 

 

FC Bayern München mit Neuer im Tor

Eine allzu große Rotation gibt es bei den Bayern heute wohl nicht. Weil aktuell alle Profis gesund sind, muss sogar ein Spieler auf die Tribüne. Beim 5:1 gegen Hoffenheim traf es Verteidiger Minjae Kim. Und wer fliegt diesmal aus dem Kader? Womöglich Leon Goretzka? „Warum muss ich jetzt einen Spieler nennen?“, entgegnete Kompany und erklärte: „Es ist ganz einfach. Für mich ist das eine positive Sache. Die Jungs sind fit. Und wir werden immer tauschen, wer dieser Spieler ist. Ich wünsche uns diese Situation bis zum Ende der Saison.“ Im Tor stellt sich die Frage nach dem Streichkandidaten nicht. Wir rechnen mit Manuel Neuer zwischen den Pfosten.

Wer spielt in der Defensive von Bayern München?

In der Innenverteidigung der Viererkette bilden wohl Dayot Upamecano und Jonathan Tah wieder das Duo. Auf den Außen rechnen wir mit Konrad Laimer und Jonathan Davies. Im zentralen Mittelfeld auf der Doppel-Sechs spielen wohl Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic.

Volle Bayern-Offensive gegen RB Leipzig

Vincent Kompany setzt gegen RB Leipzig wohl auf die Offensivkräfte Michael Olise, Serge Gnabry und Luis Diaz. In der Spitze spielt Torjäger Harry Kane.

Der FC Bayern hat Alternativen auf der Ersatzbank. Mit Lennart Karl, Jamal Musiala und Tom Bischof und Co. sind Kandidaten für eine Einwechslung bzw. sogar die Startelf dabei dabei.

Aufstellung des FC Bayern München

Das ist die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München gegen RB Leipzig

  • Tor: Neuer
  • Abwehr: Laimer, Upamecano, Tah, Davies
  • Mittelfeld: Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Diaz
  • Angriff: Kane


Die Ersatzbank des FC Bayern München

Ulreich, Urbig, Boey, Guerreiro, H. Ito, Kiala, M.-J. Kim, Bischof, Karl, Pavlovic, Jackson, Mike

Aufstellung von RB Leipzig

„Keiner rechnet damit, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Wir tun es schon“, gab sich Trainer Ole Werner vor dem Duell kämpferisch. In der Allianz Arena will er eine mutige Vorstellung seiner Mannschaft sehen – allerdings mit klaren Lehren aus den deutlichen Niederlagen zuletzt. Aus dem 0:6 und dem 1:5 habe man Konsequenzen gezogen. Die wichtigste Erkenntnis: kein offener Schlagabtausch mit dem FC Bayern. „Du musst bei deiner Spielidee bleiben, selbst wenn du in Rückstand gerätst“, betonte Werner.

Im Tor wird erneut Pokal-Keeper Maarten Vandevoordt stehen. Beim 1:5 vor wenigen Wochen hatte Werners Team die Münchner zwischenzeitlich sogar unter Druck gesetzt, ehe die Partie kippte. Als größte Waffe sieht auch Bayern-Trainer Vincent Kompany die Leipziger Offensive. Er hob „das Offensiv-Trio“ mit seinen pfeilschnellen Flügelspielern „als Stärke“ hervor.

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von RB Leipzig gegen den FC Bayern München

  • Tor: Vandevoordt
  • Abwehr: R. Baku, Orban, Bitshiabu, Raum
  • Mittelfeld: Seiwald,X. Schlager, Baumgartner
  • Angriff: Diomande, Romulo, Nusa