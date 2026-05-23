Erst Zuschauer auf der Tribüne und dann doch noch auf dem Rasen dabei. Manuel Neuer tanzt nach dem Pokalsieg mit seinen Kollegen. Mit dem Erfolg ist der Torwart nun Rekordpokalsieger.
23.05.2026 - 22:23 Uhr
Berlin - Bei der Pokalparty auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions war Manuel Neuer dann plötzlich auch mittendrin dabei. Im Pulk der Bayern-Profis tanzte der Rekordtorwart. Die verletzte Wade behinderte ihn dabei offensichtlich nicht. Wenig später stemmte er im goldenen Konfetti-Regen den Pokal als Kapitän in die Höhe.