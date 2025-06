Im Livestream Live: Pressekonferenz zum Amoklauf an Grazer Schule

Nach dem Amoklauf mit zehn Toten an einer Schule in Graz äußern sich heute um 11:20 Uhr Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Pressekonferenz zu den bisherigen Erkenntnissen. Hier sehen Sie den Livestream.