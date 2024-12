Als Feuerwehr und Polizei in Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) eintreffen, steht eine Stallung in Flammen. Nicht alle im Stall stehenden Tiere können von den Einsatzkräften gerettet werden.

red/dpa 02.12.2024 - 07:22 Uhr

Bei einem Brand in der Oberpfalz sind etwa 60 Mastrinder in den Flammen verendet. Als die Einsatzkräfte am Sonntag an der Stallung in Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) ankamen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte.