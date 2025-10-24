Nach versehentlichen Polizeischüssen auf einen Bundeswehrsoldaten herrscht weiter Fassungslosigkeit am Ort des Geschehens. Eine schlüssige Erklärung für den Vorfall bleibt vorerst aus.
24.10.2025 - 16:49 Uhr
Zwei Tage nach dem beinahe fatalen Irrtum eines bayerischen Polizisten und dem versehentlichen Schuss auf einen Bundeswehrsoldaten in Erding tun sich die Behörden mit der Aufarbeitung des Vorfalls schwer. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nannte mangelhafte Kommunikation als mögliche Ursache, machte aber nicht deutlich, an welcher Stelle es zu Kommunikationspannen gekommen sein könnte.