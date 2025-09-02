Drei Brüder essen Eis und bezahlen die Rechnung nicht. Als der Eisdielenbetreiber die Polizei rufen will, werden die Männer gewalttätig und verletzten sechs Menschen.
02.09.2025 - 16:16 Uhr
Ein Streit um eine nicht bezahlte Eisrechnung über 15 Euro hat sich in Hof zu einer Schlägerei mit sechs Verletzten entwickelt. Nach Angaben der Polizei befanden sich unter den Verletzten drei Beamte. Bereits in der vorigen Woche hätten drei Brüder im Hofer Stadtzentrum Eis gegessen und ihre Rechnung nicht beglichen. Wie ein Polizeisprecher sagte, sollen sie sich mit dem Betreiber der Eisdiele darauf geeinigt haben, zu einem späteren Zeitpunkt zu bezahlen.