Ein Verdächtiger sitzt nach einem Messerangriff in Heilsbronn in Untersuchungshaft. Die Ermittler suchen aber noch nach einem Komplizen. Was bisher über den Fall bekannt ist.

red/dpa 23.04.2025 - 10:30 Uhr

Nach dem Messerangriff auf einen 40-Jährigen in einem Wohngebiet in Bayern sind die Ermittler bei der Aufklärung ein gutes Stück weiter. Die Tatwaffe, das Mobiltelefon eines Verdächtigen und das des Mittäters seien gefunden worden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Ansbach, Jonas Heinzlmeier. Die Ermittlungen könnten voraussichtlich in einigen Wochen abgeschlossen werden.