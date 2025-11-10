Wie unparteiisch ist die BBC? Ihre Fehler machen die britische Rundfunkanstalt leicht angreifbar für mächtige Gegner, kommentiert Rainer Pörtner.
10.11.2025 - 11:36 Uhr
Die britische BBC ist seit über einem Jahrhundert Vorbild für Medienschaffende in aller Welt. Sie steht für einen öffentlich finanzierten Rundfunk, der unabhängig von kommerziellen und parteipolitischen Interessen berichtet. Sie hat Standards gesetzt für journalistische Ethik und Qualität – insbesondere im Nachrichtenjournalismus. Die Krise, von der die BBC jetzt erfasst wird, berührt deshalb nicht nur die Menschen im Vereinigten Königreich.