Die Basketball-Bundesliga veröffentlicht Kennzahlen, die den FC Bayern als nationalen Krösus ausweisen. Aus München erfolgt vom scheidenden Club-Chef eine harsche Reaktion.
19.12.2025 - 07:20 Uhr
München - Bayerns Geschäftsführer Marko Pesic hat kurz vor seinem Abschied harsche Kritik an der Basketball-Bundesliga geübt. "Der Basketball in diesem Land erlebt ein historisches Momentum. Umso auffälliger ist, dass auf Liga-Ebene keine erkennbare Gesamtstrategie existiert, wie dieses Momentum genutzt werden soll, um den Sport nachhaltig zu entwickeln", schrieb Pesic beim beruflichen Netzwerk Linkedin.