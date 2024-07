Stuttgart wird Grillhauptstadt der Welt: Mehr als 100 Teams kämpfen beim BBQ Festival in der Landesmesse um die Weltmeisterschaft, darunter vier Mannschaften aus der Region. Für manche Griller ist das Hobby längst zum Geschäftsmodell geworden.

Kathrin Haasis 24.07.2024 - 12:53 Uhr

Die Brandstifter sind fit – bis auf den Chef. Ralf Ahrens musste sich vor der Weltmeisterschaft noch seine Schulter operieren lassen. Aber den Grill beherrscht er auch mit nur einem Arm souverän, während der andere in einer Schlinge steckt. „Das Handwerkliche ist nicht die Herausforderung“, sagt er, während er nebenher 200 Burger brät, „das Timing und die nervliche Anspannung fordern uns am meisten.“ Brandstifter heißt sein Team aus Neuhausen auf den Fildern, das sich am 27. und 28. Juli einem heißen Wettbewerb stellt: Bei der Grillweltmeisterschaft im Außenbereich der Landesmesse treten an dem Wochenende 107 Barbecue-Mannschaften aus 23 Ländern gegeneinander an, darunter vier Teams aus der Region Stuttgart. „Eine Bierlaune“ hat die Brandstifter so weit gebracht.