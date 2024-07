„Kulinarische Extraklasse trifft auf Grillfestival“, lautet das Versprechen des „BBQ Festival“, das an diesem Wochenende in Stuttgart steigt. Wir haben die Bilder.

Michael Bosch 27.07.2024 - 13:38 Uhr

Stuttgart ist an diesem Wochenende Grillhauptstadt. In der Messe Stuttgart findet an diesem Samstag und Sonntag das „BBQ Festival“ statt. Feuer, leckeres Fleisch, Fisch und Gemüse – und die neusten Trends rund ums Thema Grillen, sollen Brutzelfans locken. „Grillenthusiasten, Hobby-Grillerinnen und -Griller oder Foodies - wir heißen euch herzlich willkommen“, heißt es vom Veranstalter.