Bei der BBQ-Grill-Weltmeisterschaft auf der Messe kommt auch das Publikum auf seine Kosten. Profis und Interessierte treffen sich zwischen Rauch und Outdoor-Küche – und der neue Grillweltmeister kommt aus Deutschland.

Georg Linsenmann 28.07.2024 - 17:13 Uhr

Direkt mit der Öffnung der Messe zieht eine kleine Völkerwanderung durch den unendlichen Flur von Halle 5 der Landesmesse am Flughafen, dutzendfach schlagen über den Köpfen die Flammen hoch. Der Weg zur echten Glut, über der 105 Barbeque-Crews aus 21 Ländern zwei Tage lang um die Grillweltmeisterschaft schmurgeln, ist nicht zu verfehlen. Aus der ganzen Republik und darüber hinaus strömen die Besucher herbei, mittendrin findet sich die Familie Groß aus Eichsfeld in Thüringen, mit Kind und Kegel, Schwester, Schwager, Cousine. Sie drücken einem Familienmitglied in der „Berlin BBC-Crew“ die Daumen, wollen aber auch selbst was haben vom Grill-Festival. Also haben sie sich das Frühstück gespart, denn gleich gibt es „echt Schönes zu essen“.