Die beste Musik kommt derzeit fast immer von Frauen. Neuestes Beispiel ist das Album „This Is How Tomorrow Moves“ von der Britin Beabadoobee.

Das ist so wie mit der Deutschquote im Pop. Irgendwann hat sich das Gejammere, das zu wenig deutschsprachige Musik im Radio gespielt oder in den Charts zu finden ist, von selbst erledigt. Weil mittlerweile in den Hitparaden, im Radio und auf Spotify und Co. zwischen Kollegah und Nina Chuba, Apache 207 und Ayliva kaum noch wenig Platz für internationale Künstler ist.

Billie EIlish, Olivia Rodrigo und Co.

Auch eine Frauenquote muss beim Pop heute keiner mehr ernsthaft fordern. Zwar gleichen die Bühnen bei Rockfestivals noch Männerüberschusspartys, doch die erfolgreichsten, vielversprechendesten und besten Popstars sind zurzeit fast immer Frauen. Dazu muss man gar nicht Adele bemühen, die gerade bei zehn Shows in München vorführt, was großes Entertainment bedeutet, Taylor Swift, die sowieso eine Klasse für sich ist, oder Madonna, Beyoncé und Rihanna.

Eine neue Generation aufregender Musikerinnen mischt derzeit die Popwelt auf. Neben Billie Eilish und Olivia Rodrigo, die bereits mit zig Grammys ausgezeichnet wurden, zählen zu den spannendsten Entdeckungen der letzten Zeit zum Beispiel Chappell Roan, The Last Dinner Party, Gracie Abrams, Sabrina Carpenter – und Beabadoobee.

Hilfe von Taylor Swift und Rick Rubin

Beabadoobee heißt eigentlich Beatrice Laus, ist auf den Philippinen geboren und in London aufgewachsen. Dass die 24-Jährige zuletzt bei Taylor Swifts „Eras“-Tour für das Vorprogramm der Konzerte in Nordamerika engagiert wurde, könnte einen hellhörig machen. Oder dass ihr gerade erschienenes Album „This Is How Tomorrow Moves“ von dem legendären Rick Rubin (Beastie Boys, Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers) produziert wurde. Noch mehr aber die Single „Take A Bit“, die das Album eröffnet: ein wunderbar relaxter Popsong, der das Potenzial zum Indie-Sommerhit hat und davon erzählt, wie schwierig es ist, von Dingen zu lassen, die einen glücklich machen, selbst wenn man weiß, dass sie einem schaden.

Britische Indiepop-Ikone

Auf ihrem dritten Album nach „Fake It Flowers“ (2020) und „Beatopia“ (2022) etabliert sich Beabadoobee endgültig als Indiepop-Ikone mit viel Gespür für dezente Stilvariationen: Das reicht vom putzigen, vom Powerpop inspiriertes Singalong „One Time“ über den zuckenden Alternative-Rocker „Post“ und die Bossa-nova-Variante „A Cruel Affair“ bis zur Klavierballade „Girl Song“, in der Beabadoobee trotz allem versichert, dass es heutzutage gar nicht leicht ist, ein Mädchen zu sein.

Beabadoobee: This Is How Tomorrow Moves. Virgin/Universal.

Konzerte sind am 29. November im Carlswerk in Köln und am 3. Dezember in der Columbiahalle in Berlin geplant. Tickets gibt es hier.