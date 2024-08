Das Beach-Volleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler hat bei Olympia eine Medaille sicher und kann den ersten deutschen Gold-Triumph seit 2016 schaffen. Die Hamburger gewannen ihr Halbfinale gegen die Olympiasieger Anders Berntsen Mol und Christian Sandlie Sörum aus Norwegen im spektakulären Stadion nahe des Eiffelturms mit 21:13, 17:21, 15:13.

Im Finale um Gold geht es für das Duo am Samstagabend (22.30 Uhr) gegen den Sieger des Duells zwischen David Ahman/Jonatan Hellvig (Schweden) und Cherif Younousse/Ahmed Tijan (Katar). Die Schweden sind nach einer bislang überragenden Saison die großen Favoriten des Turniers.

Sieg bei allen sechs bisherigen Spielen in Paris

Ehlers und Wickler haben alle ihre sechs bisherigen Spiele in Paris gewonnen. Damit sind die Hoffnungen auf den zweiten Gold-Coup bei den Männern nach Julius Brink und Jonas Reckermann 2012 in London größer denn je. 2016 in Rio de Janeiro gewannen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst das Turnier der Frauen.

Ludwig und ihre neue Partnerin Louisa Lippmann schieden in Paris nach der Vorrunde aus. Svenja Müller und Cinja Tillmann verloren im Achtelfinale.