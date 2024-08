Der niederländische Beachvolleyballer Steven van de Velde wurde von vielen Zuschauern ausgepfiffen – jetzt ist der verurteilte Sexualstraftäter im Achtelfinale ausgeschieden. Viele Fragen in seinem Fall bleiben offen.

Jochen Klingovsky 05.08.2024 - 15:48 Uhr

Er hat nicht gesprochen. Auch nicht, als es für ihn vorbei war. Der umstrittenste Athlet der Olympischen Spiele verließ Paris ohne ein Wort. Traurig, so scheint es, ist über das Ausscheiden des niederländischen Beachvolleyballers Steven van de Velde kaum jemand gewesen, und vielleicht ist ja sogar er selbst ein klein bisschen froh darüber, nun nicht mehr der große Buhmann in diesem tollen Stadion direkt am Eiffelturm zu sein. Man weiß es nicht. Und auch die Frage, wie es nun weitergeht mit dem Mann, dessen Fall einen Schatten auf die sonnigen Sommerspiele geworfen hat, blieb offen.