Die Beachvolleyballerin Laura Ludwig spielt in Paris zum fünften Mal bei Olympischen Spielen. Wie das möglich ist? Durch neue Freiheiten im Privatleben.

Jochen Klingovsky 27.07.2024 - 08:00 Uhr

Fünfte Teilnahme an Olympischen Spielen – dieser Satz ist schnell gesagt oder geschrieben, sagt aber wenig darüber aus, was dahintersteckt an Arbeit, Entbehrungen, Emotionen. Und Zeit. „Ich bin hier die Oma“, erklärt Beachvolleyballerin Laura Ludwig (38) vor ihrem ersten Auftritt in Paris. Anzusehen ist ihr das nicht, ein Blick zurück auch deshalb aufschlussreich. Weil Laura Ludwig es geschafft hat, immer noch da zu sein.