Ab 2026 können Rentner 2.000 Euro im Monat steuerfrei hinzuverdienen. Doch es gibt rechtliche Zweifel, denn Beamte, Selbständige und Freiberufler bleiben außen vor.
Es ist ein persönliches Anliegen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Im Januar 2026 tritt die neue Aktivrente in Kraft - ein Steuerfreibetrag von bis zu 2.000 Euro im Monat für Senioren, die freiwillig über das Rentenalter hinaus weiterarbeiten. Doch von dieser Vergünstigung profitiert nicht jeder: Beamte sind vom Anspruch ausgeschlossen. Das könnte laut Juristen möglicherweise "rechtsstaatswidrig" sein - ebenso wie beim Mindestlohn.