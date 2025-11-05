Ab 2026 können Rentner 2.000 Euro im Monat steuerfrei hinzuverdienen. Doch es gibt rechtliche Zweifel, denn Beamte, Selbständige und Freiberufler bleiben außen vor.
05.11.2025 - 13:04 Uhr
Es ist ein persönliches Anliegen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Im Januar 2026 tritt die neue Aktivrente in Kraft - ein Steuerfreibetrag von bis zu 2.000 Euro im Monat für Senioren, die freiwillig über das Rentenalter hinaus weiterarbeiten. Doch von dieser Vergünstigung profitiert nicht jeder: Beamte sind vom Anspruch ausgeschlossen.