Warum zahlen Beamte in Deutschland nicht in die Rentenkasse ein? Erfahren Sie hier, wie das Versorgungssystem für Beamte funktioniert.

Lukas Böhl 12.05.2025 - 11:07 Uhr

Beamte in Deutschland zahlen nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein, weil sie ein eigenes Versorgungssystem haben: die sogenannte Beamtenversorgung. Dieses System basiert auf dem sogenannten Alimentationsprinzip, das Beamten im Ruhestand ein lebenslanges Ruhegehalt garantiert, das sich am letzten Grundgehalt und an der Dienstzeit orientiert. Die Pensionen werden direkt aus den Haushaltsmitteln des Staates (Bund, Länder, Kommunen) gezahlt, nicht aus einem Kapitalstock oder durch Beiträge der Beamten selbst.