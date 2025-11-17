Beamte: Willige Gehilfen organisierter Interessen

Umso krasser fällt sein Lobbying für die Arbeitsverkürzung für Beamte ins Auge. Die 41-Stundenwoche wurde einst von einer CDU-geführten Landesregierung etabliert, um die Personalkosten zu begrenzen. Es gibt keinen Grund, daran zu rütteln. Dem Versorgungsbericht der Landesregierung ist zu entnehmen, dass Beamte im Jahr 2022 im Durchschnitt mit 62,2 Jahren in Pension gingen und dann 3326 Euro Pension erhielten. Finanziell erscheint es daher machbar, dass ältere Beamte bei Bedarf die Arbeitszeit von sich aus reduzieren – ohne Gehaltsausgleich. Hagel lässt sich in der Fraktion von Abgeordneten treiben, die Lobbyinteressen bedienen. Diese Lobbyistenhörigkeit ist keine Eigenheit der CDU. Viele machen mit. Und das ist schlimm.