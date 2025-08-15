„Verbeamtung nur noch für hoheitliche Aufgaben“ - der Steuerzahlerbund und Carsten Linnemann (CDU) sind sich einig.
15.08.2025 - 08:06 Uhr
Der Steuerzahlerbund hat sich für weniger Verbeamtungen ausgesprochen und zudem Reformen zur Einschränkung von Privilegien für Beamte gefordert. "Die öffentlichen Haushalte werden durch die XXL-Beamtenverhältnisse enorm belastet", sagte Steuerzahlerbundpräsident Reiner Holznagel der "Rheinischen Post" (Freitag). Zuvor hatte das Pestel-Institut einen Vorstoß zur Verlängerung der Lebensarbeitstzeit von Beamten gemacht.