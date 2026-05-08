Besoldungsreform 2026: Warum Bundesbeamte jetzt deutlich mehr Geld bekomme und künftig Kürzungen beim Beihilfe-Anspruch für Ehepartner drohen.
08.05.2026 - 08:57 Uhr
Die Beamtenbesoldung in Deutschland erfährt aktuell eine umfassende Reform. Besonders Bundesbeamte, Richter und Soldaten können sich schon mit den Bezügen im Mai auf deutliche Gehaltssteigerungen freuen. Der Auslöser dafür ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom September 2025, das die Besoldungsregelungen im Land Berlin für größtenteils verfassungswidrig erklärte.