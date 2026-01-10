 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Zu niedrige Beamtenlöhne werden bald korrigiert

Beamtenbesoldung Zu niedrige Beamtenlöhne werden bald korrigiert

Beamtenbesoldung: Zu niedrige Beamtenlöhne werden bald korrigiert
1
Die technischen Probleme beim Bundeszentralamt für Steuern seien behoben, meldet das Landesamt für Besoldung (LBV) in Fellbach. Foto: dpa

Frohe Botschaft für die Beamten: Der fehlerhafte Lohnabzug soll bis Anfang Februar ausgeglichen sein. Der Konflikt um die verfassungsgemäße Besoldung in Baden-Württemberg hält an.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

„Gute Nachrichten“ hat das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) für die Staatsdiener parat: „Die technischen Probleme beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) sind behoben“, heißt es auf der Webseite. Die zuvor fehlenden Daten zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung lägen dem LBV vor und würden derzeit in die Abrechnungssysteme übernommen.

 

Rückwirkend höhere Netto-Auszahlung

Mitte Dezember hatte das Bundeszentralamt offiziell „Unregelmäßigkeiten“ bestätigt, die für viele Beamten zur Folge hatte, dass zu viel Lohnsteuer abgezogen wurde und das Netto-Einkommen in der Januar-Abrechnung teils geringer ausfiel als erforderlich. Hintergrund ist eine Gesetzesänderung: Seit Anfang 2026 werden die Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung elektronisch an die Arbeitgeber gesandt und beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt. Doch der erstmalige Datenaustausch zwischen Steuerverwaltung, Krankenversicherungen und Arbeitgebern misslang völlig.

Unsere Empfehlung für Sie

Bundeszentralamt für Steuern: Gekürzte Beamtenbezüge: Fehler „bereinigt“ – der Ausgleich folgt

Bundeszentralamt für Steuern Gekürzte Beamtenbezüge: Fehler „bereinigt“ – der Ausgleich folgt

Viele Beamte im Land reagieren alarmiert auf die vorübergehenden Lohnabzüge in der Abrechnung für Januar. Der Beamtenbund fordert eine Korrektur mit dem Februar-Gehalt.

Nun also die Entwarnung: „Soweit für Januar 2026 eine Lohnsteuererstattung entsteht, wird diese automatisch bei der Abrechnung der Bezüge für Februar berücksichtigt“, kündigt das LBV an. „Damit erhöht sich rückwirkend der Netto-Auszahlungsbetrag.“ Ein gesonderter Antrag sei nicht erforderlich. Betroffen seien Beamte, Richter und Versorgungsempfänger. Dieser Gruppe werden die monatlichen Bezüge im Voraus gezahlt statt erst zum Monatsende, wie bei Arbeitnehmern der Privatwirtschaft. Die Korrektur mit dem Februar-Gehalt war eine Forderung des Beamtenbundes. „Wir haben diesbezüglich nur ganz wenige Beschwerden von unserer Mitgliedschaft erhalten“, sagt der BBW-Vorsitzende Kai Rosenberger.

Bescheide zu den Widersprüchen vorerst ausgesetzt

Zudem gibt es noch eine tendenziell positive Botschaft für viele Beamte im Konflikt um die „amtsangemessene Alimentation“ in den vergangenen zwei Jahren: Infolge des Urteils vom Bundesverfassungsgericht vom 19. November zum Land Berlin wurde in Baden-Württemberg die „Verbescheidung“ der Widersprüche gegen die aktuelle Besoldung erst einmal ausgesetzt. Denn das Urteil wird vom Finanzministerium als Grundsatzbeschluss sowie „unter vielen Gesichtspunkten als eine Fortentwicklung und teilweise deutliche Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung“ gewertet.

Finanzministerium prüft Karlsruher Entscheidung eingehend

Der Karlsruher Beschluss werde im Detail geprüft und analysiert, was aufgrund der vom Gericht teilweise neu geschaffenen komplexen Maßstäbe einige Zeit in Anspruch nehmen werde. Tatsächlich hatte das Verfassungsgericht im Falle Berlin weitere Parameter zur Überprüfung der verfassungsgemäßen Besoldung aufgestellt. Ob und welche Auswirkungen sich auf das Besoldungsrecht in Baden-Württemberg ergeben könnten, „dies kann erst nach eingehender Prüfung beantwortet werden“, heißt es vom Finanzministerium.

Unsere Empfehlung für Sie

Bundesverfassungsgericht: Neue Maßstäbe für Beamtenbesoldung

Bundesverfassungsgericht Neue Maßstäbe für Beamtenbesoldung

Die neueste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Beamtenbesoldung werde auch für die Staatsdiener in Baden-Württemberg Konsequenzen haben, meint der Beamtenbund.

Laut dem LBV wurden bis zur Aussetzung 4138 formale Widersprüche registriert und 2766 Widerspruchsbescheide erlassen. Angesichts der Weigerung des Landes noch vor dem Urteil, auf die Bedenken des Beamtenbundes Baden-Württemberg einzugehen, hat der BBW nach den Worten von Rosenberger – wie zuvor in Aussicht gestellt – im Dezember zwei Musterklagen gegen die Besoldung beim Verwaltungsgericht eingereicht.

Weitere Themen

Beamtenbesoldung: Zu niedrige Beamtenlöhne werden bald korrigiert

Beamtenbesoldung Zu niedrige Beamtenlöhne werden bald korrigiert

Frohe Botschaft für die Beamten: Der fehlerhafte Lohnabzug soll bis Anfang Februar ausgeglichen sein. Der Konflikt um die verfassungsgemäße Besoldung in Baden-Württemberg hält an.
Von Matthias Schiermeyer
Wahlausschuss hat entschieden: So viele Parteien dürfen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg antreten

Wahlausschuss hat entschieden So viele Parteien dürfen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg antreten

Im März wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Nun hat der Landeswahlausschuss entschieden, welche Parteien antreten dürfen.
Zugverbindung Tübingen-Stuttgart: „Hauptverursacher die Deutsche Bahn“ – Verkehrsminister antwortet Palmer

Zugverbindung Tübingen-Stuttgart „Hauptverursacher die Deutsche Bahn“ – Verkehrsminister antwortet Palmer

Nach Boris Palmers Beschwerde-Brief zu den Zuständen auf der Bahnstrecke Tübingen-Stuttgart antwortet ihm Verkehrsminister Winfried Hermann – und kündigt Verbesserungen an.
Von Florian Dürr
Heidelberg: Gas-Austritt an Schule – Schüler in Sicherheit gebracht

Heidelberg Gas-Austritt an Schule – Schüler in Sicherheit gebracht

Nach einem Gasaustritt an einer Heidelberger Schule wurden alle Schüler in Sicherheit gebracht. Um welches Gas es sich handelte, war zunächst unklar.
Bahnverkehr in Baden-Württemberg: Kostenloses WLAN in fast allen Regionalbahnen bis 2030?

Bahnverkehr in Baden-Württemberg Kostenloses WLAN in fast allen Regionalbahnen bis 2030?

Das Land verpflichtet Eisenbahnunternehmen, alle neuen Regionalzüge mit kostenlosem WLAN auszustatten. Bis 2030 soll dies flächendeckend sein.
Von Sascha Maier
Mannheim: Doppelt gestohlenes Auto geht an Dortmunder

Mannheim Doppelt gestohlenes Auto geht an Dortmunder

Ein Mann aus Mannheim holt sein gestohlenes Auto ohne Absprache zurück – und wird festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Entscheidung in dem kuriosen Fall getroffen.
Ravensburg: Gefangener entkommt bei Klinikbesuch

Ravensburg Gefangener entkommt bei Klinikbesuch

Ein Gefangener nutzt einen Krankenhausbesuch zur Flucht. Die Polizei sucht ihn mit einem Hubschrauber – bislang ohne Erfolg. Was über den Mann und die Umstände bekannt ist.
Bodenseekreis: Mann um halbe Million Euro betrogen

Bodenseekreis Mann um halbe Million Euro betrogen

Ein Unbekannter verschaffte sich Zugriff auf das Online-Banking eines 69-Jährigen. Wie der Betrüger dabei vorging und der Vorfall ans Licht kam.
Friedrichshafen: Selbstgebauter Sprengkörper explodiert in Hand

Friedrichshafen Selbstgebauter Sprengkörper explodiert in Hand

Ein Experiment mit Schwarzpulver endet dramatisch: Warum der Versuch eines 46-Jährigen in Friedrichshafen im Krankenhaus mündet und was die Polizei jetzt prüft
Ministerpräsidenten: Viel Schwarz und ein dicker, grüner Tupfer

Ministerpräsidenten Viel Schwarz und ein dicker, grüner Tupfer

Ein kurzer Streifzug durch die Landesgeschichte zeigt: Baden-Württemberg ist politisch vielschichtiger, als es lange schien. Für die CDU war es ein Auf- und ein Abstieg.
Von Reiner Ruf
Weitere Artikel zu Beamte Bundesverfassungsgericht
 
 