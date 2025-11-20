Beamtenbund-Forderung Beamte im Land erhalten ein Lebensarbeitszeitkonto
Die Fraktionschefs von Grünen und CDU kündigen offiziell eine Lösung im Dauerkonflikt um die Arbeitszeit der Beamten an. Dennoch reagiert der Beamtenbund enttäuscht.
Beamten-Bashing? Das geht überhaupt nicht. Darin sind sich die Vertreter der vier auf dem Podium vertretenen Landtagsparteien allemal einig. Vielmehr, so drückt es CDU-Fraktionschef Manuel Hagel zum Beispiel aus, „sind die Beamtinnen und Beamten und die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst Teil der Lösung, aber niemals Teil des Problems“. Vor dem Landeshauptvorstand des baden-württembergischen Beamtenbundes (BBW), dem kleinen Gewerkschaftstag sozusagen, unterstreichen sie unisono den Wert der Staatsdiener für das Gemeinwesen. Neiddiskussionen? Nein, danke!