Beamtenbund und Verdi: Krisen als Argumentationshilfe

Öffentlicher Dienst und Berufsbeamtentum garantieren stabile Verhältnisse. Einfach immer nur mehr Geld für das Personal zu fordern, reicht aber nicht, meint unser Autor.

So widersinnig es auch erscheinen mag: Wenn der Staat schwächelt – wie nach dem Brandanschlag von Linksextremisten in Berlin –, dann ist dies Wasser auf die Mühlen von Deutschem Beamtenbund und Verdi. Krisensymptome stärken die Argumentationskette der Gewerkschaften, deren Kernbotschaft lautet: Wer den Staat stärken will, muss den öffentlichen Dienst und das Berufsbeamtentum stärken. Nur so seien Ordnung und Stabilität im Lande gewährleistet.