 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Krisen als Argumentationshilfe

Beamtenbund und Verdi Krisen als Argumentationshilfe

Beamtenbund und Verdi: Krisen als Argumentationshilfe
1
Beamtenbund-Chef Volker Geyer: Wer Stabilität und Ordnung stärken will, muss den Staat stärken. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Öffentlicher Dienst und Berufsbeamtentum garantieren stabile Verhältnisse. Einfach immer nur mehr Geld für das Personal zu fordern, reicht aber nicht, meint unser Autor.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

So widersinnig es auch erscheinen mag: Wenn der Staat schwächelt – wie nach dem Brandanschlag von Linksextremisten in Berlin –, dann ist dies Wasser auf die Mühlen von Deutschem Beamtenbund und Verdi. Krisensymptome stärken die Argumentationskette der Gewerkschaften, deren Kernbotschaft lautet: Wer den Staat stärken will, muss den öffentlichen Dienst und das Berufsbeamtentum stärken. Nur so seien Ordnung und Stabilität im Lande gewährleistet.

 

Mehr Personal – mehr Geld – geringere Arbeitszeiten

Demzufolge braucht es mehr Personal gegen den Massenabgang der Babyboomer, zudem bessere Bedingungen mit mehr Geld und geringerer Arbeitszeit für die Beschäftigten. Keinesfalls solle die Politik verstärkt darüber nachdenken, den Beamtenstatus auf hoheitliche Aufgaben zu beschränken oder Beamte in die gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung einzubeziehen.

Unsere Empfehlung für Sie

Beamtenbund-Tagung in Köln: Beamtenbund sieht Staat am Rande der Handlungsfähigkeit

Beamtenbund-Tagung in Köln Beamtenbund sieht Staat am Rande der Handlungsfähigkeit

Der Brandanschlag in Berlin stelle das Vertrauen in den Staat in Frage, klagt der Deutsche Beamtenbund. CSU-Innenminister Dobrindt will helfen – auch mit einer höheren Besoldung.

Dass solch vermeintliche Horrorideen bei einer Beamtenbund-Tagung wie aktuell in Köln mit Abscheu und Empörung abgetan werden, erklärt sich von selbst. Dort treten mit großer Mehrheit Verbündete von Bund, Ländern und Kommunen auf, die auf Applaus bedacht sind. Doch müssen sich auch die Gewerkschaftsvertreter konstruktive Gedanken darüber machen, wie der öffentliche Dienst leistungsfähig und trotzdem effizient aufgestellt werden kann. Allein immer mehr Geld für das Personal aufzuwenden, verhindert keinen Anschlag auf die Infrastruktur und andere unabwägbare Ereignisse.

Weitere Themen

Massenproteste im Iran: Merz rechnet mit baldigem Ende der iranischen Staatsführung

Massenproteste im Iran Merz rechnet mit baldigem Ende der iranischen Staatsführung

Die Proteste im Iran dauern an. Die Zahl der Toten steigt Aktivisten zufolge. Bundeskanzler Friedrich Merz gibt eine Prognose zur Führung des Landes ab.
US-Kongress: Trump-Sondermittler Smith bekommt öffentliche Anhörung

US-Kongress Trump-Sondermittler Smith bekommt öffentliche Anhörung

Sonderermittler Jack Smith konnte bisher nicht viel zu seiner früheren Anklage gegen Donald Trump sagen. Nun gibt es für ihn eine öffentliche Bühne im US-Kongress.
Proteste im Iran: Trump: Zölle von 25 Prozent für Länder mit Iran-Geschäften

Proteste im Iran Trump: Zölle von 25 Prozent für Länder mit Iran-Geschäften

US-Präsident Donald Trump liebt Zölle. Nun will er damit auch die iranische Regierung unter Druck setzen, die Proteste gewaltsam niederschlagen lässt.
Diskussion um Arktisinsel: Deutschland und Nato werben für Lösung im Grönland-Konflikt

Diskussion um Arktisinsel Deutschland und Nato werben für Lösung im Grönland-Konflikt

Die Drohungen von US-Präsident Trump gegen Grönland beschäftigen gleich zwei deutsche Minister in Washington. Auch den Kanzler in Indien.
Angaben des Weißen Hauses: Donald Trump erwägt weiterhin Militärintervention im Iran

Angaben des Weißen Hauses Donald Trump erwägt weiterhin Militärintervention im Iran

US-Präsident Trump erwägt nach Angaben des Weißen Hauses weiterhin eine Militärintervention im Iran. Luftangriffe seien „eine der vielen, vielen Optionen“.
Telefonat mit Trump: Claudia Sheinbaum schließt US-Einsatz gegen Drogenkartelle in Mexiko aus

Telefonat mit Trump Claudia Sheinbaum schließt US-Einsatz gegen Drogenkartelle in Mexiko aus

Mexikos Präsidentin Sheinbaum schließt einen Einsatz US‑amerikanischer Truppen im eigenen Land strikt aus. Sie betonte: Eine militärische Intervention stehe nicht zur Debatte.
„Bild-Affäre“: Israels Polizei erlässt Haftbefehl gegen ehemaligen Netanjahu-Berater

„Bild-Affäre“ Israels Polizei erlässt Haftbefehl gegen ehemaligen Netanjahu-Berater

Die israelische Polizei hat einen Haftbefehl gegen einen ehemaligen Berater Benjamin Netanjahus erlassen. Er steht wegen Geheimnisverrats in der „Bild“-Affäre unter Verdacht.
Solidarisierung mit Protestanten: Iran bestellt Botschafter mehrerer europäischer Länder ein – auch deutschen

Solidarisierung mit Protestanten Iran bestellt Botschafter mehrerer europäischer Länder ein – auch deutschen

Seit mehr als zwei Wochen demonstrieren Iraner gegen die autoritäre Führung ihres Landes. Europäische Regierungen solidarisieren sich mit ihnen. Das missfällt der Regierung in Teheran.
Daniel Günther: Journalistenverband kritisiert CDU-Politiker für Umgang mit Medien

Daniel Günther Journalistenverband kritisiert CDU-Politiker für Umgang mit Medien

Seit Tagen steht Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther wegen Aussagen zur Medienqualität in der Kritik. Der DJV sieht das Grundgesetz in Gefahr. Der CDU-Politiker erklärt sich.
Jammertal Deutschland: Über den Satz: Die Kinder sollen es besser haben

Jammertal Deutschland Über den Satz: Die Kinder sollen es besser haben

Die Deutschen sind grantig. Missmut und Unzufriedenheit prägen das politische Klima. Doch die Zukunft gewinnen lässt sich auf diese Weise nicht.
Von Reiner Ruf
Weitere Artikel zu Beamte Verdi Kommentar
 
 