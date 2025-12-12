Rechtswidrige Zulagen werden lebenslang weitergezahlt – ist das Untreue? Drei Jahre lang hat die Staatsanwaltschaft dazu ermittelt. Nun sieht sie keinen Tatverdacht.
12.12.2025 - 11:43 Uhr
Die Zulagen an 13 Professorinnen und Professoren der Beamtenhochschule in Ludwigsburg sind zwar rechtswidrig, doch ihre weitere Zahlung stellt keine strafbare Untreue dar. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart mangels Tatverdachts eingestellt, wie ein Sprecher bestätigte. Damit blieb die Strafanzeige eines pensionierten Beamten ohne Erfolg, der für die Entscheidung der Hochschule kein Verständnis aufbrachte.