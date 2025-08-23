Eine Gruppe deutscher Polizisten ist auf Motorrädern dienstlich in Tirol unterwegs. Bei einem Unfall stirbt einer der Beamten, der aus der Region Stuttgart kommt.
23.08.2025 - 16:17 Uhr
Bei einer Dienstreise in Österreich sind zwei deutsche Polizisten verunglückt. Sie waren in einer Gruppe auf Motorrädern unterwegs. Ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Ludwigsburg starb noch an der Unfallstelle in Elmen in Tirol, wie die Polizei berichtet. Sein 46 Jahre alter Kollege wurde mit Rippenbrüchen ins Krankenhaus gebracht.