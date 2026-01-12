Wo wird die Steuererklärung in Baden-Württemberg am schnellsten bearbeitet? Welches Finanzamt ist am langsamsten? Die Liste aus dem Finanzministerium verrät es.

45 Tage haben die Finanzämter in Baden-Württemberg durchschnittlich gebraucht, um die Einkommenssteuererklärungen für das Jahr 2024 zu bearbeiten. Das sind vier Tage mehr als noch für das Steuerjahr 2023 – und neun Tage weniger als für 2022. „Ein Grund für die etwas längere Bearbeitungszeit sind die verkürzten Abgabefristen, die sich schrittweise wieder an die Fristen vor der Corona-Pandemie annähern“, erklärt das baden-württembergische Finanzministerium: „Dadurch gingen im Jahr 2025 zeitweise sehr viele Steuererklärungen gleichzeitig bei den Finanzämtern ein.“ Deshalb konnten einige Steuererklärungen nicht sofort bearbeitet werden.

Stuttgarter Finanzämter auf unterschiedlichen Plätzen

Am langsamsten wurden Steuererklärungen von den Finanzämtern Freiburg-Stadt und Villingen-Schwenningen mit jeweils 59 Tagen bearbeitet. Etwas schneller in der Bearbeitung, aber trotzdem auf den unteren Plätzen: Baden-Baden und Schorndorf (jeweils 57 Tage), Freiburg-Land (55 Tage), Bruchsal, Ludwigsburg und Ulm (jeweils 54 Tage) sowie Lörrach (53 Tage). Und Stuttgart? Die Finanzämter Stuttgart II (Anfangsbuchstabe I bis R) und Stuttgart III (Anfangsbuchstabe S bis Z) belegen den landesweit siebten Platz, das Finanzamt Stuttgart I (Anfangsbuchstabe A bis H) findet sich auf Platz neun.

Die gesamte Liste der Finanzämter in Baden-Württemberg:

1. Schwetzingen (34 Tage), Sinsheim (34 Tage), Tauberbischofsheim (34 Tage)

2. Rastatt (35 Tage), Ravensburg (35 Tage)

3. Heidenheim (36 Tage)

4. Mosbach (37 Tage)

5. Böblingen (39 Tage)

6. Aalen, Balingen, Emmendingen, Nürtingen (jeweils 40 Tage)

7. Mühlacker, Öhringen, Stuttgart II, Stuttgart III, Tübingen, Waiblingen, Weinheim (jeweils 41 Tage)

8. Ehingen, Karlsruhe-Durlach, Pforzheim (jeweils 42 Tage)

9. Calw, Konstanz, Stuttgart I, Tuttlingen, Wangen (jeweils 43 Tage)

10. Bad Urach, Heilbronn, Karlsruhe-Stadt, Rottweil (jeweils 44 Tage)

11. Bietigheim-Bissingen, Müllheim, Sigmaringen, Waldshut-Tiengen (jeweils 45 Tage)

12. Biberach, Esslingen, Friedrichshafen, Heidelberg, Leonberg, Mannheim-Stadt (jeweils 46 Tage)

13. Backnang, Ettlingen, Freudenstadt, Göppingen, Lahr, Schwäbisch Hall, Überlingen (jeweils 47 Tage)

14. Reutlingen, Schwäbisch Gmünd (jeweils 48 Tage)

15. Mannheim-Neckarstadt, Singen (jeweils 49 Tage)

16. Offenburg (50 Tage)

17. Lörrach (53 Tage)

18. Bruchsal, Ludwigsburg, Ulm (jeweils 54 Tage)

19. Freiburg-Land (55 Tage)

20. Baden-Baden, Schorndorf (jeweils 57 Tage)

21. Freiburg-Stadt, Villingen-Schwenningen (jeweils 59 Tage)