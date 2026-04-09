Beatrice Egli zieht einen Schlussstrich unter ihre eigene Unterhaltungsshow. Die Sängerin hat angekündigt, dass es vorerst keine weiteren Ausgaben der „Beatrice Egli Show“ geben wird. Stattdessen will sie sich neuen Projekten widmen.

In einem Instagram-Statement spricht Egli von einem „Jahr der Veränderung“. 2026 werde von neuen, spannenden Vorhaben geprägt sein, weshalb sie sich bewusst entschieden habe, die Show pausieren zu lassen. Gleichzeitig betont sie ihre Dankbarkeit für die vergangenen Sendungen und die Unterstützung ihres Publikums.

Auch in einem begleitenden Video macht sie deutlich, dass die Entscheidung bereits mit Sender und Produktionsfirma abgestimmt ist. Ihr Fokus liege nun klar auf neuen Herausforderungen. Die kommenden Monate beschreibt sie als „besonders“ und kündigt mehrere Projekte an, über die sie bislang jedoch keine Details nennt.

Sender bestätigt Entscheidung

Der SWR bestätigte, dass derzeit keine Fortsetzung des Formats geplant ist. Als Gründe nennt der Sender unter anderem Eglis anstehende Tour im Herbst sowie ihre inhaltliche Neuausrichtung.

Programmdirektor Clemens Bratzler würdigte die Zusammenarbeit und hob hervor, dass sich die Show erfolgreich entwickelt habe. Ursprünglich für das SWR Fernsehen konzipiert, habe sie es mehrfach in die ARD-Primetime geschafft und dort ein Millionenpublikum erreicht.

Erfolgreiches Format seit 2022

Die „Beatrice Egli Show“ startete im April 2022. Insgesamt wurden acht Ausgaben produziert, meist zwei pro Jahr. Die letzte Sendung lief im Dezember 2025.

Produziert wurde das Format vom SWR gemeinsam mit dem Schweizer Fernsehen SRF und Kimmig Entertainment, zeitweise war auch der MDR beteiligt.

Bewusster Schritt zum richtigen Zeitpunkt

Egli beschreibt das Ende nicht als Bruch, sondern als bewusste Entscheidung. Rückblickend spricht sie von „vier ganz besonderen Jahren“, in denen gemeinsam mit ihrem Team eine erfolgreiche Show entstanden sei.

Künftig wolle sie sich stärker auf ihre Tour, neue Projekte und persönliche Entwicklungen konzentrieren. Eine Rückkehr der Show schließt sie nicht ausdrücklich aus – aktuell liegt der Fokus jedoch klar auf einem Neustart.