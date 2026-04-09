Beatrice Egli zieht einen Schlussstrich unter ihre eigene Unterhaltungsshow. Die Sängerin hat angekündigt, dass es vorerst keine weiteren Ausgaben der „Beatrice Egli Show“ geben wird. Stattdessen will sie sich neuen Projekten widmen.
In einem Instagram-Statement spricht Egli von einem „Jahr der Veränderung“. 2026 werde von neuen, spannenden Vorhaben geprägt sein, weshalb sie sich bewusst entschieden habe, die Show pausieren zu lassen. Gleichzeitig betont sie ihre Dankbarkeit für die vergangenen Sendungen und die Unterstützung ihres Publikums.