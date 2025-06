Degerloch tanzte sich gestern warm für den Sommer. Bei „Beats out the Bus“ im Rahmen von „Die neue Agnes“ gab es kein Halten und irgendwann kein Bier mehr.

„Wir hätten nie mit so einem Ansturm gerechnet“, ließ Bezirksvorsteher Colyn Heinze etwa gegen 20 Uhr wissen – kopfschüttelnd, aber glücklich. Bereits zu diesem Zeitpunkt sei man ganz schön ins Straucheln geraten, um die feierwilligen Degerlocher bei Laune zu halten und mit kaltem Bier zu versorgen.

Bier leer, Tanzfläche und Herzen voll

Da blieben den Veranstaltern diverse Supermarktbesuche zur späten Stunde nicht erspart und klar packte Heinze mit an. Der 29-Jährige ist schließlich ein „Degerlocher Junge“, dem unter anderem auch die Aufwertung des Agnes-Kneher-Platzes sehr am Herzen liegt.

Der Platz sei nur drei Minuten von einer Degerlocher Haltestelle entfernt und generell sei man in Degerloch bestens angebunden an den restlichen Kessel und Filder-Raum. „Eigentlich sind wir vom Ort her prädestiniert für junge Menschen“, schwärmt Heinze.

Open-Air-Kino trifft auf Rave

Leider sei dies aus bekannten Gründen, wie den hohen Mietpreisen, nicht im Übermaß der Fall. Aber – und das steht fest – das Beleben des Agnes-Kneher-Platzes, Degerlochs neuer Mitte, macht den Stadtbezirk definitiv attraktiver für junge Stuttgarter. Davon konnte man sich am Abend beim „Abraven“ zu den Beats aus dem Bus überzeugen.

„Wir versuchen, im Rahmen der Möglichkeiten, etwas Schönes auf die Beine zu stellen“, so Heinze weiter. Nach dem Open-Air-Kino, dem ersten und sehr erfolgreichen Event auf dem Agnes-Kneher-Platz, folgte die Feier-Veranstaltung mit Musik aus einem umgebauten Eiswagen.

Zu verdanken habe man den Bus zu den Beats übrigens den Jungs von Pop-up-Bus. Aus der Idee, die Party zu den Leuten zu bringen, mit einem mobilen Bühnenkonzept und einer professionellen Soundanlage, perfekt für jedes Event, wurde eine Vision, die begeistert.

Rund 1500 Besucher bei Beats out the Bus

Ob Kino oder Rave – der Andrang war größer als erwartet. „Da haben wir wohl etwas fehlkalkuliert“, versuchte es der junge Bezirksvorsteher locker zu nehmen, obwohl ihm die ein oder andere Schweißperle auf der Stirn nicht erspart blieb.

Und mit rund 1500 Besuchern konnte man sich offensichtlich auch mehr als glücklich schätzen. „Mir war es auch wichtig, bei den drei Veranstaltungen, die wir mit dem Gewerbe- und Handelsverein zusammen machen, alle Generation glücklich zu machen“, äußerte sich Heinze bereits vor dem Event motiviert.

Stuttgarter DJs mischen Degerloch auf

Mit besten Kontakten in die Stuttgarter Club- und Kultur-Szene – schließlich fing alles einmal mit einem Praktikum bei der Schräglage an – konnte der 29-Jährige DJs wie Liroy von Techtation, Marius Lehnert, Couldbeolga und Yota für den Rave in Degerloch gewinnen. Und die sorgten für ordentlich Bass und Bumms aus den Boxen.

Colyn Heinze (2.v.re.) brachte DJ-Größen aus dem Stuttgarter Nachtleben nach Degerloch. Foto: Lichtgut

Die Beats aus dem Bus machten Spaß, zwar nicht bis zum Morgengrauen, dafür aber bis zur letzten Zacke – und das ohne Zacken in der Krone, die Bierfässer waren ja schließlich leer. Vielleicht besser so!?

Beats aus dem Bus – Bock auf Bewegung

Der Stimmung tat es auf jeden Fall keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Bei einem Sonnenuntergang, den man wohl nicht schöner hätte malen können, und Beats die Bock auf Bewegung machten, tanzte man sich warm, oder besser heiß, für den Sommer.

Die Beats aus dem Bus machten Bock auf Bewegung. Foto: Lichtgut

Die Festival- und „Feschtle“-Saison nimmt ja gerade erst und noch nicht lange ihren Lauf und „Die neue Agnes“ ist eine erfrischende Ergänzung, die nicht nur dem Agnes-Kneher-Platz in Degerloch guttut.

Auch aus anderen Stadtteilen zog es Stuttgarts Rave-Kids die Zacke hoch und das, obwohl die Party-Szene der Stadt dem „Beats out the Bus“-Event erst einmal skeptisch gegenüber stand. „Was – ein Rave in Degerloch – LOL?!“

Doch die Zweifel wurden schnell beiseite getanzt, denn die Vibes erinnerten an Ibiza und die Stimmung war durchgehend entspannt bis ausgelassen. Machte auch Sinn, denn schließlich bewegte man sich hier zu „Happy Techno“, dessen Beats die Besucher ja nur glücklich machen konnte.

Ein Event steht im Juli noch aus. Und zwar „Viertele im Viertel“ – ein Mini-Weindorf für Degerloch. Neben dem Weingut Karl Haidle präsentieren sich noch weitere lokale Weinmacher.

„Viertele im Viertel“ bei „Die neue Agnes“, Agnes-Kneher-Platz, Stuttgart-Degerloch, 18.7. ab 17 Uhr