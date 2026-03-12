Man spürt die Erleichterung förmlich: Grant David Murdoch und Marina Kaestel-Murdoch haben eine neue Pächterin für den Stall gefunden und sind glücklich darüber. „Der Neustart ist richtig gelungen, darüber sind wir mehr als happy“, sagt Grant David Murdoch. Er lebt seit nunmehr dreizehn Jahren in Deutschland. Mehrere Jahre davon hat der Australier mit einem Herzensprojekt zugebracht. Mit seiner Frau Marina Kaestel-Murdoch hat er ein altes Bauernhaus nebst Ställen in Welzheim in der Oberen Bausche gekauft, umgebaut, renoviert und in eine Frühstückspension verwandelt. „Es läuft mittlerweile richtig gut mit den Buchungen. Wir haben Stammkunden, darunter viele Familien, die regelmäßig bei uns sind“, sagt Marina Kaestel-Murdoch.

Weniger gut lief es zuletzt beim dazugehörenden Stall. Als die damalige Pächterin aufhörte, fasste sich das Paar ein Herz und erwarb auch noch die Stallungen, die ebenfalls komplett umgebaut und erneuert wurden. Luftige Pferdeboxen aus Holz mit edlem goldenem Knauf und luftigem Stallgang waren bereit, wieder bezogen zu werden. „Nachdem es in der Vergangenheit einige Probleme gab, standen die Ställe nun länger leer. Aber Ende vergangenen Jahres gelang endlich der Neustart und mittlerweile läuft alles wieder richtig toll“, sagt Marina Kaestel-Murdoch und strahlt mit ihrem Mann Grant David Murdoch um die Wette. Die unruhigen Zeiten sowie der Leerstand hatten die 50-Jährige und ihren 48-jährigen Mann belastet.

Eileen Kraus hat den Stall in der Oberen Bausche übernommen

Doch das ist nun Vergangenheit: Eileen Kraus konnte als neue Pächterin gewonnen werden, hat alles wieder flott gemacht und ihr Stallprojekt „Equizentrum“ getauft. Die 36-Jährige hat Einstellerpferde und bietet Reitunterricht an. Über die Einsteller sind auch Reittherapeuten eingebunden. Sie meldete sich bei Marina Kaestel-Murdoch und Grant David Murdoch und blieb hartnäckig. „Wir haben telefoniert, und es klang gleich alles super. Sie erzählte solange weiter, bis ich meinte, sie solle doch einfach mal vorbeikommen. Und dann war es recht schnell beschlossene Sache“, sagt Marina Kaestel-Murdoch. Sie schätzt den engen Zusammenhalt sowohl mit der neuen Pächterin und den Reitern als auch mit den Pensionsgästen. „Das gehört bei uns mit zur Philosophie.“

Heißt: Wenn Gäste in einem der schön und individuell gestalteten Pensionszimmer oder in der Ferienwohnung übernachten, dann ist selbstverständlich, dass gemeinsam mit den Hausherren gegessen, gegrillt oder gemütlich vor dem Kamin geplaudert wird. „Natürlich nur, wenn alle das wollen. Und wenn es uns mal zu viel wird, haben wir noch ein privates Wohnzimmer, in das wir uns zurückziehen können“, sagt Marina Kaestel-Murdoch und verrät, dass es auch einen Koch gebe, der auf Zuruf für die Gäste da sei. „Wir sind ein Bed & Breakfast, aber wenn viel los ist und der Wunsch besteht, haben wir einen tollen Koch, der sowohl Mexikanisch als auch Schmorbraten zaubern kann.“

Wenn viele Gäste in der Pension sind, zaubert der Hausherr auch mal Pancakes

Wenn The Lodge richtig gut belegt sei, stelle sich Grant auch mal morgens an den Herd und bereite frische Pancakes zu. Die Aufteilung ist also klar umrissen: Grant David Murdoch betreut die Gäste, Marina Kaestel-Murdoch kümmert sich um die Dinge im Hintergrund, und Eileen Kraus ist für die Stallungen und für alles rund um die tierischen Besucher zuständig. „Wir haben auch Gäste, die kommen mit ihrem Pferd. Da gibt es dann einen Platz in einer Pferdebox, und Herrchen oder Frauchen schlafen bei uns und können direkt aus der Tür raus und losreiten“, erklärt Grant David Murdoch.

Vor den Toren von „The Lodge“ und dem neuen Equizentrum geht es direkt in die Natur – herrlich für Pferd und Reiter (Symbolbild). Foto: dpa

Der 48-Jährige ist mit Pferden aufgewachsen und immer geritten. Zudem ist er gelernter Zimmermann, was die Affinität zu Holz und das Talent bei dem Renovierungsprojekt erklärt. In dritter Generation wird in seiner Familie in Queensland mit Holz gearbeitet. In Australien und im Ausland leitete er Baustellen, bis er sich in „The Lodge“ verliebt hat. Und wenn ihm mal das Meer fehle, dann fahre er einfach zum Schwimmen an einen Badesee. „Da kann man auch herrlich ausspannen.“

Wenn es die Zeit zulässt, möchte er auch selbst wieder aufs Pferd steigen. Um so glücklicher ist der Hausherr über die neue Pächterin. Im von ihm selbst erbauten Reiterstüble hat Stephan Fischer seine Zelte aufgeschlagen. „Er hat einen Reitsimulator im Einsatz, durch den sich erkennen lässt, ob der Sitz richtig ist oder wo Verbesserungspotential wäre beim Reiten“, erklärt Marina Kaestel-Murdoch. Die ganzen Angebote rund ums Pferd kämen sehr gut an. „Ich weiß, dass Eileen jetzt schon eine lange Warteliste hat, was natürlich ein tolles Zeichen ist und für die gute Atmosphäre spricht.“ Die neue Pächterin sei wie ihr Mann mit Pferden aufgewachsen, habe viel Erfahrung und sich nun vergrößern wollen. „Ein Glück, dass sie uns dafür gefunden hat“, sagt Marina Kaestel-Murdoch und freut sich mit ihrem Mann auf die Zukunft in „The Lodge“ und auf die Zusammenarbeit mit Eileen Kraus.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt Nancy Ohlhausen. Die 44-Jährige wohnt in direkter Nachbarschaft von „The Lodge“, kennt Marina Kaestel-Murdoch und Grant David Murdoch und hat deshalb natürlich mitbekommen, dass eine Pächterin gefunden wurde. Da die dreifache Mutter selbst ein behindertes Kind hat und es auch Reittherapie im Equizentrum von Eileen Kraus gibt, hat sie über das herrliche Fleckchen in ihrem Blog „Rollicoaster“ berichtet und in einem Video Einblicke gegeben. „Ich habe den Blog, um Netzwerkarbeit zu leisten und Tipps für betroffene Eltern zu geben. Da passt das Angebot in der Oberen Bausche einfach richtig gut rein“, sagt Nancy Ohlhausen.

The Lodge und Equizentrum in Welzheim

Info

Die Pension „The Lodge“ ist unter https://www.thelodge-welzheim.de/im Internet zu finden. Zudem gibt unter https://www.erlebenmitpferden.de/ eine Reittherapeutin, die nun auch im Equizentrum arbeitet, Einblicke. Auf Instagram ist zudem das Eqiuzentrum unter equizentrum_welzheim und die Arbeit von Stephan Fischer unter reitenistkommunikation zu finden. Auf einer Homepage unter https://www.pfairdetraining.com/ stellt die neue Pächterin Eileen Kraus ihre Arbeit vor. Und der Blog von Nancy Ohlhausen ist unter www.youtube.com/@rollicoaster.podcast zu finden.