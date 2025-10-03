Bedrohtes Wunder: Liebesgruß der Natur

Eines der berühmtesten Herzen der Welt, das Herz von Voh („Vook“ in der Kanak-Sprache, der Sprache der indigenen Einwohner Neukaledoniens) findet sich an der Westküste von Grande Terre, 300 Kilometer von Nouméa entfernt. Diese rund vier Hektar große natürliche Lichtung in einem Mangrovenwald am Rand der Lagune hat das französische Überseegebiet weltbekannt gemacht – und ist längst zu einem Symbol für die Schönheit, aber auch die Verletzlichkeit des Pazifiks geworden.

Ein Bildband machte die markante Herzform weltberühmt 1999 zierte das Herz das Cover des Fotobandes „Die Erde von oben“ von Yann Arthus-Bertrand. Mit Unterstützung der Unesco hatte der Fotograf ein Inventar der eindrucksvollsten Landschaften der Welt erstellt. Das Herz von Voh prangt heute auf T-Shirts, Briefmarken, Kalendern und Handtüchern. Wer es aus der Luft im Ultraleichtflugzeug oder vom Bergmassiv Katepai aus betrachtet, erkennt noch immer die markante Herzform – eingebettet zwischen Bergen, dem türkisfarbenen Wasser der Lagune und den dunkelgrünen Mangroven. Doch anders als auf den berühmten Bildern ist die Fläche heute deutlich grüner: Die gelbliche Salzkruste im Zentrum ist verschwunden, Mangroven haben den Raum erobert.

Die Entstehung des Herzens ist eng mit der Topografie verbunden. „Das Herz ist im Wesentlichen das Ergebnis einer leichten Erhebung des Bodens – nur wenige Dezimeter –, die zufällig die Form eines Herzens hat“, erklärt Rémi Andreoli, stellvertretender Direktor von Bluecham, einem auf Satellitendaten spezialisierten Unternehmen. „Das hat die Voraussetzungen für eine zonale Verteilung verschiedener Mangrovenarten geschaffen.“

Andreoli überwacht seit über einem Jahrzehnt mit Satellitenbildern die Mangroven Neukaledoniens. „Mit bloßem Auge sind keine Veränderungen sichtbar. Das Zentrum war schon vor Jahren von jungen Avicennia bedeckt“, berichtet er. Doch die Daten zeigen etwas anderes: „Seit zehn Jahren steigt die Bodenfeuchtigkeit kontinuierlich.“ Parallel dazu sei in den letzten Jahren eine Abnahme der Vegetationsaktivität zu beobachten. Die Ursache sieht er im Klimawandel: „Die zunehmende Bodenfeuchtigkeit deutet auf einen engen Zusammenhang mit dem Anstieg des Meeresspiegels hin.“

Der Klimawandel verändert die Landschaft

Wenn sich die Bedingungen weiter ändern, könnte die Vegetation im Herzen bald durch andere Arten verdrängt werden. „Die Pflanzen dort könnten durch Mangroven ersetzt werden, die den Salzgehalt weniger brauchen – dieselben Arten, die das Herz heute schon umgeben. Dann wäre die Herzform nicht mehr sichtbar. Das Ökosystem bleibt, aber das ikonische Bild wäre verloren“, sagt Andreoli.

Auch Cyril Marchand, Mangrovenexperte an der Universität Neukaledonien, warnt vor diesem Wandel. „Früher war das Herz einfach eine gelbliche Salzfläche. Dort konnte keine Mangrove überleben“, sagte er im Interview mit „The Guardian“. Mit dem steigenden Meeresspiegel habe sich das geändert. Zunächst habe die salztolerante Pflanze Avicennia Fuß gefasst, künftig könnte die Art Rhizophora dominieren. „Es ist möglich, dass in 30, 40 oder 50 Jahren nur noch Rhizophora dort wächst. Das Herz könnte dann vollständig verschwinden.“ Marchand betont zudem: „Früher dauerte es 500 Jahre, bis Mangroven sich so weit verlagerten. Heute passiert das innerhalb von Jahrzehnten – angetrieben durch den Klimawandel.“

Für Besucher und Besucherinnen ist das Herz mehr als eine Fotokulisse. Wer nicht ins Flugzeug steigt, kann auf das Bergmassiv Katepai wandern: drei Stunden bis zur Plattform in 400 Metern Höhe oder weiter bis auf 700 Meter. Von dort aus eröffnet sich der Blick auf das Herz, die Lagune und die grün-schwarzen Mangroven – ein Anblick, der sich tief einprägt.

Auch das Dorf Voh lebt von der Attraktion. Im Ökomuseum erfahren Gäste, wie die Region Ende des 19. Jahrhunderts von französischen Kolonisten besiedelt wurde. Anfang des 20. Jahrhunderts ernteten die Menschen hier jährlich 300 Tonnen Kaffeebohnen. Heute erinnert eine kleine Ausstellung an die Kaffeeära, die längst vom Nickelabbau abgelöst wurde. Der Bergbau dominiert die Wirtschaft Neukaledoniens, doch in Voh leben viele Menschen auch von Viehzucht und Aquakultur. Frauen ernten in den Mangroven jährlich rund 100 Tonnen Krebse – ein Hinweis darauf, wie essenziell dieses Ökosystem für die lokale Kultur ist.

Die Hälfte aller Mangrovensysteme sind bis 2050 vom Kollaps bedroht

Für viele Kanak – die indigenen Bewohner und Bewohnerinnen Neukaledoniens – ist das Herz von Voh ein identitätsstiftendes Symbol. Doch nicht alle nehmen die Veränderungen wahr. „Die Menschen sind mit dem Herz verbunden“, sagt Andreoli. „Aber die meisten sind sich gar nicht bewusst, dass es sich verändert.“ Hinzu kommt: Mehr Vegetation im Herzen sieht für Laien gesund aus, kann aber leicht fehlinterpretiert werden. „Verglichen mit Arthus-Bertrands Foto wirkt es grüner – das scheint positiv, signalisiert aber einen tiefgreifenden Wandel.“

Was in Voh passiert, ist kein Einzelfall. Studien zeigen, dass über die Hälfte aller Mangrovensysteme bis 2050 vom Kollaps bedroht sind. Zwischen 1994 und 2020 ging die weltweite Mangrovenfläche um 3,4 Prozent zurück. Dabei sind Mangroven nicht nur Lebensraum für Fische und Vögel, sondern auch natürlicher Küstenschutz und Kohlenstoffspeicher. „Es ist wichtig, dass die ganze Welt Mangroven schützt, weil unsere Biodiversität einzigartig ist“, so Marchand. „Für die lokalen Menschen, die Fischer, die Kanak, sind Mangroven wichtig. Und das Herz von Voh ist das Symbol dafür.“