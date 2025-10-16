Die EU-Kommission hat ihren Fahrplan für eine verteidigungsfähige Union vorgestellt und reagiert damit auf die zunehmende Bedrohung aus Russland.
Der Aggressor heißt Russland. Europa lässt keine Zweifel aufkommen, dass die am Donnerstag in Brüssel präsentierten Aufrüstungspläne vor allem einen Zweck haben: Moskau vor einem möglichen Angriff auf die EU-Staaten abzuschrecken. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erklärte: „Die jüngsten Bedrohungen haben gezeigt, dass Europa in Gefahr ist. Wir müssen jeden Bürger und jeden Quadratzentimeter unseres Territoriums schützen.“ Damit bezog sie sich nicht nur auf den Krieg in der Ukraine, sondern auch auf die ständigen hybriden Angriffe Russlands innerhalb der EU und die Provokationen im europäischen Luftraum mit Kampfjets und Drohnen. In dem Fahrplan zum Aufbau der europäischen Verteidigungsbereitschaft heißt es, dass keine Zeit verloren werden dürfe: „Was Europa und seine Mitgliedstaaten in diesem Jahrzehnt aufbauen, wird die Sicherheit des Kontinentes für das ganze Jahrhundert beeinflussen.“