Eine Stunde bevor es losgeht, klingelt das Handy von Marleen Vock. Ein kurzes Gespräch, dann legt Vock wieder auf. „Das war die Polizei“, sagt Vock. „Die wollten nur wissen, ob hier alles in Ordnung ist.“ Vock, eine kleine Frau mit kurzen Haaren, den Schopf blond gefärbt, klingt entspannt. Mit der Polizei hatte sie in den vergangenen Wochen viel zu tun. Vock hat eine Veranstaltung angemeldet, die in diesem Jahr unter besonderem Sicherheitsschutz steht: den Pride Walk in Neuruppin.