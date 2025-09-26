Die russischen Provokationen im Nato-Luftraum zeigen, wie verletzlich das Bündnis ist. Die EU will das schnell ändern – dabei soll auch die Ukraine helfen.
26.09.2025 - 15:15 Uhr
Plötzlich geht für europäische Verhältnisse alles sehr schnell. Geradezu geschockt von den jüngsten russischen Provokationen im Nato-Luftraum, wird in Brüssel am Aufbau eines gemeinsamen Verteidigungswalls gegen angreifende Drohnen gearbeitet. Zu diesem Zweck traf sich EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius am Freitag erstmals mit Vertretern der acht an Russland oder an die Ukraine angrenzenden EU-Mitgliedstaaten sowie Dänemark und der Ukraine per Videoschaltung.