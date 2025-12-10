Beförderung eines Grünen: Karrieresprung kurz vor der Wahl gestoppt

Ein früherer Grünen-Landeschef sollte in der Berliner Vertretung des Landes steil aufsteigen. Doch kurz vor der Wahl scheiterte das an der CDU. Es ging um viel Geld.

Für die Beförderung von Ministerialbeamten ist die Zeit vor Wahlen genauso verlockend wie heikel. Es kann es die letzte Chance sein, den eigenen Leuten noch etwas Gutes zu tun. Aber die politische Konkurrenz schaut auch besonders genau hin. Beides gilt für einen aktuellen Fall bei den Grünen. In der von ihnen geführten Vertretung des Landes beim Bund (Chef: Staatssekretär Rudi Hoogvliet) war die Position des Dienststellenleiters zu besetzen. Dotierung: Besoldungsgruppe B 6, fast 11 500 Euro monatlich. Der bisherige Inhaber Stephan Ertner war nach dem Platzen der Ampel als Staatssekretär zum Interimsbildungsminister Cem Özdemir gewechselt, seit Oktober ist er Staatssekretär in Niedersachsen.