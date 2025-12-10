 
Beförderung eines Grünen Karrieresprung kurz vor der Wahl gestoppt

Beförderung eines Grünen: Karrieresprung kurz vor der Wahl gestoppt
Mit Personalvorschlag bei der CDU aufgelaufen: Grünen-Staatssekretär Hoogvliet Foto: Michael H. Ebner / LIPICOM

Ein früherer Grünen-Landeschef sollte in der Berliner Vertretung des Landes steil aufsteigen. Doch kurz vor der Wahl scheiterte das an der CDU. Es ging um viel Geld.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Für die Beförderung von Ministerialbeamten ist die Zeit vor Wahlen genauso verlockend wie heikel. Es kann es die letzte Chance sein, den eigenen Leuten noch etwas Gutes zu tun. Aber die politische Konkurrenz schaut auch besonders genau hin. Beides gilt für einen aktuellen Fall bei den Grünen. In der von ihnen geführten Vertretung des Landes beim Bund (Chef: Staatssekretär Rudi Hoogvliet) war die Position des Dienststellenleiters zu besetzen. Dotierung: Besoldungsgruppe B 6, fast 11 500 Euro monatlich. Der bisherige Inhaber Stephan Ertner war nach dem Platzen der Ampel als Staatssekretär zum Interimsbildungsminister Cem Özdemir gewechselt, seit Oktober ist er Staatssekretär in Niedersachsen.

 

Vom kommissarischen zum „richtigen“ Leiter?

Nachfolger sollte jener Beamte werden, der die Dienststelle schon während Ertners Monaten bei Özdemir kommissarisch geführt hatte: Daniel Mouratidis, der Leiter der Stabsstelle des Bevollmächtigten Hoogvliet. Von 2006 bis 2009 war der heute 48-jährige Backnanger Vorsitzender der Grünen im Südwesten, später wurde er Wahlkampfmanager und Vizeregierungssprecher in Sachsen-Anhalt. Seit 2022 leitet er in Berlin den Leitungsstab und fungierte zugleich als Pressesprecher.

