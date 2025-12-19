Wenn die Menschen feiern, ruht nicht überall die Arbeit. Über Weihnachten und den Jahreswechsel müssen nicht nur die Notdienste besetzt sein. Eine Studie zeigt, wer ran muss.
Düsseldorf/Frankfurt - Alle Jahre wieder müssen auch über die Feiertage viele Menschen in Deutschland arbeiten. An Heiligabend sind bis zum gesetzlichen Ladenschluss um 14 Uhr noch fast ein Viertel (24 Prozent) aller Erwerbstätigen im Einsatz, wie aus einer Befragung der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Ab 14 Uhr sinkt dann der Anteil auf 9 Prozent - ein Wert, der auch an den folgenden beiden Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr in etwa erreicht wird.