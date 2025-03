Welche Partner benötigen Unternehmen, um gut für die Zukunft aufgestellt zu sein? Wer kann bei der Akquise von Fördermitteln unterstützen? Und welche Stärken oder auch Schwächen sehen die Unternehmerinnen und Unternehmer für den Wirtschaftsstandort im Landkreis Ludwigsburg? Mit diesen Fragen richtet sich das Landratsamt Ludwigsburg an Unternehmen im Landkreis.

Im Fokus der Befragung stehen dabei vor allem Branchen, die den Landkreis prägen und sich in einer tiefgreifenden Transformation befinden, teilt das Landratsamt mit. Insbesondere Unternehmen aus dem Produktionssektor, den wissensintensiven Dienstleistungsbranchen und dem Handwerk seien eine wichtige Zielgruppe der Befragung. „Uns ist es wichtig, den Bedarf unserer Unternehmerinnen und Unternehmer direkt abzufragen“, betont Landrat Dietmar Allgaier.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Wirtschaftskrise Unternehmen im Kreis Ludwigsburg etwas optimistischer als im Herbst Der Wirtschaftslageberichte der IHK im Bezirk Ludwigsburg zeichnet wieder einmal ein düsteres Bild von der Stimmung in den Unternehmen. Beim genaueren Hinsehen zeigen sich aber auch Anzeichen der Entspannung.

Die Befragung ist Teil eines umfassenden Strategieprozesses, den die Kreiswirtschaftsförderung im Herbst 2024 gestartet hat und in enger Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen VDI/VDE Innovation + Technik GmbH durchführt. In den vergangenen Monaten haben die Experten die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und Investitionen der Unternehmen in den Zukunftsfeldern der deutschen Wirtschaft analysiert, um ein Bild von der laufenden Transformation zu bekommen.

Investition in digitale und nachhaltige Technologien

Gerd Meier zu Köcker, verantwortlicher Projektleiter des Beratungsunternehmens, sagt: „Es sind klare Tendenzen zu erkennen, dass Unternehmen stark in digitale und nachhaltige Technologien für intelligente Produktions- und Mobilitätslösungen investieren. Auch Green Economy wird verstärkt als erfolgversprechendes Geschäftsfeld gesehen.“

Mit der nun gestarteten Unternehmensbefragung wird untersucht, welche Folgen die Veränderungen der Wirtschaft haben und welche neuen Anforderungen die Unternehmen an den Kreis Ludwigsburg vor Ort haben. Ziel sei es, konkrete Maßnahmen zu formulieren, die den Unternehmen im Kreis in ihrer weiteren Entwicklung helfen.