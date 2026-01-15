Digital abgehängt? Das trifft auf immer weniger Senioren zu, wie eine neue Studie zeigt. Zwischen den Altersklassen gibt es allerdings große Unterschiede.
15.01.2026 - 15:12 Uhr
Die meisten älteren Menschen können sich das Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen. Das ist eine Erkenntnis aus der Studie „Seniorinnen und Senioren in der digitalen Welt“ des Branchenverbands Bitkom, die dessen Präsident Ralf Wintergerst am Donnerstag mit Bundesseniorenministerin Karin Prien (CDU) in Berlin vorgestellt hat. Demnach nutzen inzwischen rund drei Viertel der Über-65-Jährigen das Internet. Ebenso viele sagen, dass ein Leben ohne Onlinewelt unvorstellbar wäre.