Schafft er es? Seit Tagen bangen Experten um den Wal in der Ostsee. Zwar befreite er sich - hat aber noch einen weiten Weg Richtung Nordsee vor sich. Nachts wurde er offenbar nicht gesichtet.
Travemünde/Wismar - Seit Abbruch der Beobachtung des von einer Sandbank vor Timmendorfer Strand befreiten Buckelwals am Freitag sind zunächst keine neuen Sichtungen gemeldet worden. Die Suche solle bald aufgenommen werden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Wismar am Morgen. Das Tier sei wahrscheinlich in der westlichen Ostsee unterwegs.