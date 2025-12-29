Auf bewirtschafteten öffentlichen Parkplätzen im Leonberger Stadtgebiet werden nun auch die Halterinnen und Halter von E-Autos zur Kasse gebeten.
29.12.2025 - 14:58 Uhr
Mit Beginn des Jahres 2026 treten in Leonberg Änderungen bei der Gebührenpflicht für Elektrofahrzeuge in Kraft. Ab dem 1. Januar 2026 entfällt die bislang geltende Gebührenbefreiung für vollelektrische Fahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge sowie Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge (PHEV) auf bewirtschafteten öffentlichen Parkplätzen im Stadtgebiet. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.