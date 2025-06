Aufregung am Engelbergtunnel Erster Alarm seit vier Wochen: Ist die Ruhe am Thermoscanner jetzt vorbei?

Im Mai war die Ditzinger Feuerwehr noch neunmal ausgerückt: Dann herrschte plötzlich Flaute am Lkw-Thermoscanner an der Autobahn. Warum, weiß keiner so genau.