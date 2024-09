Die Krautsaison wurde in diesem Jahr auf dem Hof der Familie Bayha eröffnet. Da wird neugierig gemacht auf das Krautfest am 19. und am 20. Oktober.

Armin Friedl 12.09.2024 - 16:00 Uhr

So ein Krautkopf muss ziemlich viele Blätter lassen, bevor er verzehrfertig ist. Das beginnt schon auf dem Feld: Da werden erst mal so lange die gröberen Blätter entfernt, bis der fester gewickelte Kopf zu sehen ist. Und bevor der gehobelt wird, damit die krauttypischen Streifen entstehen, wird nochmals etliches weggepflückt, was bei genauerem Hinsehen den Genuss trüben würde. Und dann, wenn der Kopf gehobelt ist, wird dieses Zwischenprodukt nochmals intensiv zerstampft.