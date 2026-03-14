Begleiter an der Alb-Fils-Klinik: Freiwillige Helfer mit Zeit für Patienten und Angehörige

Ein Patient hat Schmerzen, ein anderer das Bedürfnis, seine komplette Lebensgeschichte zu erzählen. Tränen fließen. Derweil ist ein Angehöriger außer sich vor Sorge, weil sein minderjähriges Kind gerade im Schockraum behandelt wird. Wieder andere sind nach einer langen Wartezeit einfach nur ungeduldig. „Die häufigste Frage ist: Wissen Sie, wie lange es noch dauert?“, sagt Sonja Tietze-Wenka. Kommunikation ist in der oft überfüllten Zentralen Notaufnahme (ZNA) wichtig. Die Notaufnahme sei der „Quell der Unzufriedenheit“, hatte Ingo Hüttner, Medizinischer Geschäftsführer des Klinikums, nach öffentlich gewordenen Beschwerden Ende des vergangenen Jahres konstatiert. Ein Aufenthalt hier ist für Patienten eine Ausnahmesituation, das Personal am Limit, die zu Versorgenden gereizt. „Wir haben alle Zeit der Welt“, sagt Marianne Buck. Zeit, etwas zu essen oder zu trinken zu bringen, die Abläufe zu erklären, Trost bei Trauer oder Angst zu spenden, mal einen Scherz zu machen oder einfach Kummerkasten zu sein. „Man ist erstaunt, was einem alles erzählt wird“, meint Marianne Buck.